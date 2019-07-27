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Pençe Harekatı'nda 72 terörist etkisiz hale getirildi
27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:46 - Son Güncelleme 27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:58
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 72 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı'nın başarıyla devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 72 olduğu belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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