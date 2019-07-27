Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/oXmnLzGFPL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2019

2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekat neticesinde, terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin etkili şekilde vurulduğu, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Rv8PNzqhTN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2019

Kaynak: TRT Haber