Pegasus Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçakla ilgili açıklama yaptı.

Nane, saat 13.00 itibarıyla 56 yaralının taburcu edildiğini açıkladı.

Nane'nin açıklamalarından satır başları:

Kara kutu emniyet altına alındı, deşifre çalışmaları başladı. Tüm pilotlarımız risk varsa pas geçmeleri için uyarılır.

Pegasus CEO'su Mehmet Tevfik Nane: Tüm pilotlarımız risk almamaları, risk görüyorsa pas geçmeleri konusunda teşvik edilirler.https://t.co/YcR5o9zbxJ pic.twitter.com/XUMzkKLeoC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 6, 2020

Bundan sonraki işimiz yara sarma dönemidir. Yaraları sarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Giden canları geri getirmek mümkün değil, kalanların acısını hafifletmek elimizde.