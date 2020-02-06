Türkiye ve Rusya anlaştı. İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için ateşkes ilan edildi. Esed rejimine ilk uyarı da ateşkesin hemen ardından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ocak'ta "Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız. Artık herkes bu işin şakasının olmadığını, Türkiye'nin 'yaparım' dediği bir şeyi mutlaka yapacağını görüp kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

Ancak rejim, bu uyarıya kulak asmadı, Bir kez daha ateşkesi ihlal eden taraf oldu. Sivilleri öldürdü, Türk askerine saldırı düzenlendi. Bu saldırı İdlib operasyonunun ilk işaret fişeğini ateşledi. Saldırılara anında karşılık verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmasında rejime sert tepki gösterdi. "Askerlerimize yapılan saldırı, Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Çünkü bu askerlerimize karşı taammüden yapılmış bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Rejime şubat sonuna kadar süre

Ankara, İdlib'de artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurguladı. Rejime, Soçi mutabakatı alanına çekilmesi için Şubat ayı sonuna kadar süre tanındı. Rejim, saldırgan tutumunda ısrarcı olursa Türk askeri bölgede operasyonlarına başlayacak. Operasyonlar İdlib'le sınırlı kalmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tel Rıfat bölgesi derhal teröristlerden temizlenerek Suriye halkının yönetimine bırakılmalıdır. Önümüzdeki günlerde bu çerçevede beklediğimiz adımların atılmaması halinde Barış Pınarı bölgesinde başlattığımız harekatı sağ, sol ve alt taraftan sürdürmekte tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyaçları karşılanana kadar İdlib'de ve diğer harekat bölgelerinde izleyeceği yeni yol bu şekildedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki günlerde beklediğimiz adımların atılmaması halinde, Barış Pınarı bölgesinde başlattığımız harekatı sağ, sol ve alt taraftan sürdürmekte tereddüt etmeyeceğiz.https://t.co/UWu056TRFI pic.twitter.com/O0CXafDQou — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 5, 2020

Yapılacak olası müdahale ile Türkiye sınırına yönelen göç dalgasının da önüne geçilmiş olacak.