Fener Rum Patrikhanesi'nde "itaatsizlik" depremi yaşandı. Patrik Bartholomeos'dan sonra iki numaralı isim olan 85 yaşındaki Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas, görevden alındı.

Yerine, Fransa Metropoliti atandı

Karar, Fener Rum Patrikhanesi'nin karar organı Sen Sinod, yani Ruhani Meclis tarafından şubat ayındaki toplantıda verildi.

Athanasios'un, "Patrikhane kurallarını çiğnemesi, Patrik ve Sen Sinod'a itaatsizlik ve saygısızlık göstermesi" kararın gerekçesi oldu.

Athanasios yerine Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis atandı.

Athanasios uyarıları dikkate almadı

2008 yılında Kadıköy Metropoliti seçilen Athanasios ile Patrikhane yönetimi uzun süredir anlaşamıyordu.

[Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas | Fotoğraf: AA]

Patrik Bartholomeos'a hakaretlerde bulunduğu bilinen Athanasios'un, ırkçı söylemleri bilinen Yunanistan'daki Karavriton bölgesi eski Metropoliti ile kurduğu sıkı dostluk da rahatsızlıklara neden oldu.

İddialara göre Patrik, kendisini defalarca uyardı. Athanasios uyarıları dikkate almayınca karar alındı.

Cumartesi günü dini ayin olacak

Yeni Kadıköy Metropoliti seçilen Emanuil Adamakis için cumartesi günü Patrikhane'de dini ayin düzenlenecek.

Ayine Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yeğeni olan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanis ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis'in de katılması bekleniyor.