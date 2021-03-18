Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan 18 Mart Mutabakatı'nın 5. yılını doldurması vesilesiyle resmi Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Mesajda, Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi Avrupa'nın geleceğinde de anahtar ülke olacağı belirtilerek, "AB ile yenilenecek yakın iş birliğimiz tüm kıtaya barış, refah ve istikrar getirmeye devam edecek" denildi.

#Türkiye, geçmişte olduğu gibi Avrupa’nın geleceğinde de anahtar ülke. #AB ile yenilenecek yakın işbirliğimiz tüm kıtaya barış, refah ve istikrar getirmeye devam edecek. pic.twitter.com/6wyOmk4VGP — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 18, 2021

Türkiye ile AB'nin ortak amaçlar temelinde iş birliği yaptıklarında, tüm bölge için olumlu sonuçlar alabildiğini gösterdiği ve Türkiye-AB ilişkilerinin tam üyelik perspektifiyle geliştirilmesi için de uygun bir araç olduğu vurgulandı.