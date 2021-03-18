Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist Hatay'da yakalandı
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklanan 2 terörist, Emniyet'in operasyonuyla yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik" şeklindeki açıklamasının ayrıntıları belli oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG üyelerinin ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.
Çatışma çıktı
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada Suriye uyruklu E.K. yaralı, M.K. ise sağ yakalandı.
Şüphelilerin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Etiketler: Son Dakika Terörle Mücadele PKK/KCK PKK/YPG
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