6 yaşındaki Bayjigit, ünlü şair Abay Kunanbay'ın dostluk konulu şiirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için okudu. Erdoğan, Bayjigit'in armağanını karşılıksız bırakmadı.

Küçük çocuğa bir mp3 çalar ile altın bileklik hediye etti.

Türkiye'nin Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Erdoğan'ın hediyesini Bayjigit'e bizzat kendisi verdi.

"Türk dünyasının lideri Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

Kazakistanlı minik, "Kalbi yumuşak olan bir insan, Gerçek dost bulmadan duramaz." dizeleriyle başlayan şiiri bir kez daha okudu.

Kazak çocuk Bayjigit, "Hediyeyi aldığım için çok mutluyum. Kazak-Türk kardeşliği hep devam etsin. Türk dünyasının lideri Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Bayjigit'in babası da Erdoğan'ın jestinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.