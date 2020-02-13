Haber Giriş:
Palu ailesi davasında cezalar belli oldu
[Fotoğraf: AA ]
Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika palu ailesi tuncer ustaelSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 14:08
Son Haberler
- 14:29
- 14:28
- 14:23
- 14:19
- 14:17
Sıradaki Haber
Pistten çıkan uçak soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz