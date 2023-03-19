Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1350 çadırın yüklendiği 16'ncı uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için 2 ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla son gelen uçakla birlikte toplam 20 bin 67 çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlanmış oldu.

Uçaktan indirilen kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]