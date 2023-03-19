İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından deprem bölgelerinde yürütülen konteyner çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz Milletimizin desteği ile; gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarıyoruz. Deprem bölgesinde 246 konteyner kent kuruyoruz. Planlanan 105 bin 404 konteynerden, 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık."

[Fotoğraf: DHA]

Konteynerlerin üretim sürecini de paylaşan AFAD, “Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz milletimizin desteği ile gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.