AFAD: 26 bin 938 konteynerin kurulumu tamamlandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgelerinde planlanan 105 bin 404 konteynerden, 26 bin 938'inin kurulumunun tamamlandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Twitter hesabından deprem bölgelerinde yürütülen konteyner çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz Milletimizin desteği ile; gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarıyoruz. Deprem bölgesinde 246 konteyner kent kuruyoruz. Planlanan 105 bin 404 konteynerden, 26 bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık."
Konteynerlerin üretim sürecini de paylaşan AFAD, “Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz milletimizin desteği ile gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.
❇️ ????̈???????????????????????????????? ????????????????????????????????, ???????????????????????????????????? ????????????????❗️— AFAD (@AFADBaskanlik) March 18, 2023
1️⃣ Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz Milletimizin desteği ile;
gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz. pic.twitter.com/wo1OfP9Wc2
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