CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

CHP olarak bir an evvel hayatın normalleşmesini arzuladıklarını belirten Öztrak, sağlık çalışanlarının günlerdir evinde oturarak işinden, gelirinden olan vatandaşların fedakarlıklarının sorumsuz bir çıkış stratejisi ile heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

Öztrak, "Sorumlu çıkış için alınması gereken iki tedbiri burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İlk tedbir test sayısının arttırılması ve filyasyon yönteminden yaygın ve tesadüfi test yöntemine geçilmesi. İkinci tedbir ise yüz maskesi başta olmak üzere koruyucu ekipmanlara erişimin kolaylaştırılmasıdır." dedi.