Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Milli Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopter taciz edildi iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Aksoy, savaş uçaklarının rutin faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi sözkonusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir."