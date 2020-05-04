Koronavirüsten ruhsal olarak etkilenenlere destek olan, her arayanı dikkatle dinleyip, sorularını yanıtlayan 'Psikososyal Destek Hattı' mart ayından bu yana 31 bin 320 kişiye hizmet verdi.

Söz konusu şikayetlerle yapılan çağrılarda önce hastanın durumu hakkında bilgi alınıyor.

Öncelikle genel bir bilgi aldıklarını söyleyen Psikolog Zeynep Semiz, "Sosyo-demografik özellikleri öğrenmeye çalışıyoruz. Kimlerle yaşıyorlar, daha önce ne yapıyorlardı. Şu an mevcut işlerine devam ediyorlar mı günlük rutinleri nasıl bozuldu. Daha önce bir psikiyatrik rahatsızlık geçirdiler mi geçirmediler mi? Bu bilgi de bizim için çok kıymetli." dedi.

En çok çağrı ise 40 ila 65 yaş arasından geldi

Destek hattına her yaş grubundan çağrılar geliyor. En çok çağrı ise 40 ila 65 yaş arasından geldi. Uzmanların arayanlara öncelikli tavsiyesi günlük rutinlerine devam etmeleri.

Her gün hangi saatte kalkılıyorsa yine aynı saatte kalkma devam etmek gerektiğini, aynı saatte uykuya gitmeye devam etmek gerektiğini söyleyen Semiz, "Eğer uyku hijyeni sıkıntısı yaşıyorsak uykuyu sürdüremiyorsak dalmakta sıkıntı yaşıyorsak ya da uykularımız bölünüyorsa mutlaka bir uzmana başvurmakta fayda var. Destek hatlarını arayabilirler bu konuda." ifadelerini kullandı.