Özel: Büyük bir ittifaka ihtiyaç vardı, başaramadık

Partisinin İstanbul aday toplantısına katılmadı. Bu duruma eleştiriler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Gündeminde "başaramadık" dediği yerel seçimlere yönelik ittifak arayışları vardı.

Özel, "Bir büyük ittifaka ihtiyaç vardı, bir büyük iş birliğine ihtiyaç vardı. Türkiye'nin gözü önünde üzerime düşen ne varsa yaptım ancak bir yerden sonra bunu başaramadık. Kendilerince anlamlandırdıkları gerekçelerle ittifakların dışında kalmayı tercih ettiler. Ankara'da anlaşıp Türkiye'de ittifak kuramadık" dedi.

Tunç Soyer aday tanıtımına katılmadı

Karaburun'da daha önce ismi aday olarak açıklanan Nurşen Balcı yerine mevcut belediye başkanının ismi açıklandı.

Tanıtım toplantısına yeniden aday gösterilmeyen ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katılmadı.

Adaylar için noktayı koydu

Özgür Özel, törenin ardından partide tepkilere ve istifalara yol açan aday belirleme sürecine ilişkin konuştu.

Özel, "Biz Tunç başkanımızı seviyoruz objektif kriterler uyguladık. Raporlarına bakıyorsunuz bir karar veriyorsunuz, 40 kişi. Bir kişi, geri kalan 39 kişi ben seçilmedim diye küserse burası parti olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını tanıtmıştır. Bundan sonra yapılacak değişim. Yeni adaylarımızın devir teslim töreninde yapacağı değişimdir" açıklamasını yaptı.