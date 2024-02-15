Açık 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.02.2024 21:00

Özel: Büyük bir ittifaka ihtiyaç vardı, başaramadık

İstanbul'da partisinin aday tanıtım törenine katılmayan CHP Genel Başkanı Özel, İzmir'de ilçe adaylarını tanıttı. Gündeminde yerel seçimlere yönelik ittifak arayışları vardı. Özel, "Başaramadık" dedi. "İttifakların dışında kalmayı tercih ettiler" diye konuştu. Özel, istifalara yol açan aday belirleme sürecine yönelik eleştirileri de yanıtladı.

Partisinin İstanbul aday toplantısına katılmadı. Bu duruma eleştiriler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Gündeminde "başaramadık" dediği yerel seçimlere yönelik ittifak arayışları vardı.

Özel, "Bir büyük ittifaka ihtiyaç vardı, bir büyük iş birliğine ihtiyaç vardı. Türkiye'nin gözü önünde üzerime düşen ne varsa yaptım ancak bir yerden sonra bunu başaramadık. Kendilerince anlamlandırdıkları gerekçelerle ittifakların dışında kalmayı tercih ettiler. Ankara'da anlaşıp Türkiye'de ittifak kuramadık" dedi.

Tunç Soyer aday tanıtımına katılmadı

Karaburun'da daha önce ismi aday olarak açıklanan Nurşen Balcı yerine mevcut belediye başkanının ismi açıklandı.

Tanıtım toplantısına yeniden aday gösterilmeyen ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katılmadı.

Adaylar için noktayı koydu

Özgür Özel, törenin ardından partide tepkilere ve istifalara yol açan aday belirleme sürecine ilişkin konuştu.

Özel, "Biz Tunç başkanımızı seviyoruz objektif kriterler uyguladık. Raporlarına bakıyorsunuz bir karar veriyorsunuz, 40 kişi. Bir kişi, geri kalan 39 kişi ben seçilmedim diye küserse burası parti olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını tanıtmıştır. Bundan sonra yapılacak değişim. Yeni adaylarımızın devir teslim töreninde yapacağı değişimdir" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
CHP Özgür Özel Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
İyi Parti'de yerel seçim öncesi istifalar sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:04
ABD Kongre binasında 'Gazze'de acil ateşkes' gösterisi
21:53
BM: Refah'a saldırı oradaki Filistinlilerin Mısır'a yayılma ihtimalini taşıyor
21:41
Trump'ın yargılanmasına 25 Mart'ta başlanacak
21:38
Antalya'daki selde bin 948 dekar tarım alanı zarar gördü
21:12
Bakan Göktaş: Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilini artırdık
21:07
2023'te öldürülen gazetecilerin 4'te 3'ü İsrail'in saldırılarında öldü
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
FOTO FOKUS
ABD Kongre binasında 'Gazze'de acil ateşkes' gösterisi
ABD Kongre binasında 'Gazze'de acil ateşkes' gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ