Az Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.02.2024 19:08

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
[Fotograf: AA]

Meclis'te gerçekleşen kabulde, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

İki ülke halkları arasında kadim bir dostluğun bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kurtulmuş, bölgesel barış ve istikrarı korumanın önemine de dikkati çekti.

Gürcistan'la ikili ilişkileri parlamenter boyutta da geliştirmeyi arzuladıklarını vurgulayan Kurtulmuş, bu çerçevede dostluk grupları arasındaki temas ve ziyaretlerin fayda sağlayacağını ifade etti.

Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye parlamentolarının dışişleri komisyonları düzeyindeki üçlü diyalog mekanizmasının parlamento başkanları seviyesinde de oluşturulması kararına değinen Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bulundukları İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Gürcistan Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ile yaptıkları görüşmede, söz konusu toplantının ilkini Türkiye'de düzenlemeye hazır olduklarını söylediğini aktardı.

ETİKETLER
Gürcistan Numan Kurtulmuş TBMM
Sıradaki Haber
Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması"nın şeması çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
Meksika ABD'den yasa dışı yollarla getirilen 50 bin silaha el koydu
20:22
Kimsesiz kanser hastasına Bakanlık sahip çıktı
20:23
Beyin kanaması geçiren 112 yaşındaki hasta ameliyat edildi
20:11
Bakan Yumaklı: Organize tarım bölgelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz
20:15
Bakan Güler, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
20:07
İsrail Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin doğum servisini bastı
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
Şanlıurfa'da selden etkilenen müzeler yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı
FOTO FOKUS
Batan geminin son görüntüsü kameralara yansıdı
Batan geminin son görüntüsü kameralara yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ