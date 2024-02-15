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Gündem
AA 15.02.2024 20:06

Bakan Güler, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya gelen her iki bakan heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Güler, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Güler, toplantıların ardından NATO Karargahı'nda görev yapan Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.

TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya tarafından karşılanan Bakan Güler, çalışmalara ilişkin bilgi alarak başarılar diledi.

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