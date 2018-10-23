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Otoparkta bulunan diplomatik plakalı araç incelendi

Kaşıkçı soruşturması kapsamında olay yeri inceleme ekipleri ve Suudi heyet inceleme yapılacak diplomatik plakalı aracın bulunduğu Sultangazi'deki otoparkta inceleme yaptı.

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Otoparkta bulunan diplomatik plakalı araç incelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlü ekipleri, dün Başkonsolosluğa ait "34 CC 1736" diplomatik plakalı bir aracın Sultangazi'de bir otoparkta park halinde olduğunu belirledi.

Başkonsolosluk ve Başsavcılıktan inceleme yapmak üzere izin talebinde bulunan ekipler, otoparka geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri İstanbul Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı araçta inceleme yaptı.

Otomobilin otoparka kayıtlı olduğu belirlenmişti

Polis ekiplerinin otopark ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ederken, çok sayıda basın mensubu da çalışmaları takip etti.

Söz konusu otomobilin, bulunduğu otoparka kayıtlı olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden şoförün, aracı daha önce de aynı yere park ettiği belirlenmişti.

Bu kapsamda otoparkın kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalı otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını tespit etmişti.

Kaynak: AA

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