Haber Giriş: Kaynak: AA
Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 6 ay ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Aralık 2020'ye ertelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlük tarihine ilişkin değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu kapsamda, yönetmeliğin "30 Haziran 2020" olan yürürlük tarihi "31 Aralık 2020" olarak değiştirildi.
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