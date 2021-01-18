Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÖSYM'nin 2021 yılı sınav takvimi açıklandı
[Grafik: TRT Haber]
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.
ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran arasında gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran'da yapılacak.
ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 18, 2021
Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır
Adaylarımıza başarılar dilerim.#YKS2021 pic.twitter.com/pbAdtuUCCO
Etiketler: Halis Aygün ÖSYM Son Dakika
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