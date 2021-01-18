Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÖSYM ertelenen sınavların yeni tarihlerini açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen sınavların yeni tarihini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Aralık 2020'de ÖSYM tarafından ertelenen sınavların yeni tarihlerinin belli olduğunu duyurdu.
Buna göre, e-YDS 2020/13 20 Şubat'ta, 2020-YDUS 20 Şubat'ta, 2020-ALES/2 21 Şubat'ta, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat'ta, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat'ta, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart'ta, 2020-DUS/STS 7 Mart'ta, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 18, 2021
01.12.2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların yeni tarihleri belirlenmiştir.
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