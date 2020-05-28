Haber Giriş: Kaynak: AA
ÖSYM sınav yeri değişikliği taleplerini alacak
ÖSYM, YKS ve MSÜ'ye başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin değişiklik taleplerinin alınacağını açıkladı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 20:49
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