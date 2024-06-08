ÖSYM Başkanı Ersoy: Gürültüsüz bir ortam oluşturulması için elimizden geleni yapıyoruz

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek sınava girecek adaylarla ve velilerle sohbet etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, kasım ayında Talim ve Terbiye Kurulu'ndan gelen müfredat ve kazanımlarla beraber binlerce öğretmenin öğrenciler için çalışma süreçlerini başlattığını ve bugün ile yarın bu sürecin nihayete ereceğini söyledi.

"Yaklaşık 1 milyon görevliye teşekkür ediyoruz"

Tüm birimlerle koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Valiliklerimiz, belediyelerimiz, emniyet müdürlerimiz, il milli eğitim müdürlerimizle beraber çocuklarımız için güzel bir sınav ortamı oluşturulsun diye stressiz, gürültüsüz trafiksiz bir sınav ortamı olması için çalışıyoruz. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize, hocalarımıza, emniyet müdürlerimize, motorize ekiplerimize, jandarmamıza, nüfus müdürlüğündeki elemanlarımıza, belediye personelimize, kısacası tüm, herkese, yani yaklaşık 1 milyon görevliye teşekkür ediyoruz."

"17 Temmuz'da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz"

Ersoy, bugün TYT'de 3 milyon 120 bin 878 adayın 245 merkezde, Lefkoşa ve Zagreb'de sınava gireceğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Biz onların 1 yıllık, 2 yıllık çalışmalarının karşılığını alması için elimizden geleni yaptık. Bu sınav onların emeklerinin karşılığı olsun diye çalıştık, çabaladık. Umudumuz, derdimiz, dileğimiz çalıştıklarının karşılığını alacakları bir sınav olacak. Ama ne olursa olsun sınav sonucu onlar bizim en değerlilerimiz, en kıymetlilerimiz. Buradan ailelerine rica ediyorum, sınav sonucunun ne olduğuna bakmadan onların en kıymetlisi olduğumuzu düşünerek inşallah bizler de üzerimize düşen görev olarak çalıştıklarının karşılığını vererek güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Stressiz, gürültüsüz, trafiksiz bir ortam oluşturulması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah pazar akşamı saat 17.45'te matbaadan 40 günlük süreçten çalışanlarımızı çıkartarak bu süreci tamamlayacağız ve 17 Temmuz'da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz."

Ardından sınav binasını ziyaret eden Ersoy, adaylara başarılar diledi.

YKS maratonu başladı

2024-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan 3 milyon 120 bin 878 adayın katıldığı TYT, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılıyor.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

Türkiye genelindeki 81 il, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen TYT'de 438 bin 684 kişi görev yapacak.