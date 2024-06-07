Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü

Diplomatik kaynaklara göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, yarın İstanbul’da düzenlenecek olan Gazze konulu Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Filistin’deki son durum ele alındı.

Toplantı İstanbul'da yapılacak

Türkiye'nin öncülük ettiği önemli uluslararası platformlardan biri olan D-8 kapsamında Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 8 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde özellikle Gazze konusunda yapılacak toplantı, D-8 ülkelerinin, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarına karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor.

Toplantıya, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni'nin yanı sıra Mısır ve Nijerya’dan da üst düzeyde yetkililerin katılması bekleniyor.