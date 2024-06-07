Parçalı Bulutlu 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.06.2024 20:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun yazılı bulunduğu bir görsele de yer verdi.

ETİKETLER
Medya Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Sosyal Medya YKS
Sıradaki Haber
Bakan Tekin: Eğitim öğretim programlarımızı sadeleştirdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:33
Bakan Şimşek: Döviz cinsinden KKM'de şirketlerin vergi avantajı yenilenmeyecek
21:17
Sudan'daki bombardımanda 40 kişi öldü
20:48
Putin: Nükleer silah kullanımına yönelik bir durum yok
20:49
BM İsrail'i 'çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren' ülkeler listesine aldı
20:09
Bolu'da minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı
19:40
Sakarya'da kadına yönelik şiddetle mücadelede "medyanın dili" ele alındı
Dünyanın en sıcak yerlerinden ABD'deki Death Valley'de sıcaklık 51 derece ölçüldü
Dünyanın en sıcak yerlerinden ABD'deki Death Valley'de sıcaklık 51 derece ölçüldü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da hafızlık icazet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da hafızlık icazet törenine katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ