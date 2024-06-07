Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.06.2024 19:00

Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alekberov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Haydar Aliyev Vakfı İcra Direktörü Anar Alekberov ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alekberov ile görüştü

Alekberov'un bu yıl Bakü'de düzenlenecek 29. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı hakkında bilgi verdiği görüşmede, Emine Erdoğan'ın BM ile Türkiye'de yürüttüğü çevre çalışmaları ve Haydar Aliyev Vakfı arasında işbirliği imkanları ele alındı.

Görüşmede, Alekberov 11-12 Kasım Liderler Zirvesi döneminde Türkiye ile ortak etkinlikler yapma isteğinden bahsetti.

Emine Erdoğan ise COP zirvesine yaptığı ev sahipliği konusunda Azerbaycan'ı tebrik edip, Türkiye olarak kardeş ülkeyi desteklemek adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Haydar Aliyev Vakfı İcra Direktörü Anar Alekberov ile İstanbul'da bir araya geldik. Haydar Aliyev Vakfının çalışmaları ve Bakü'de düzenlenecek 29. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı hazırlıkları hakkında bilgi aldım. Zirveye dair işbirliği alanlarımızı değerlendirdik. Tüm dünya liderlerini iklim temasında buluşturan bu önemli zirveye Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacak olmasından duyduğumuz mutluluğu bir kez daha ifade ettim."

Emine Erdoğan, paylaşımının devamında "Türkiye olarak, kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın daima yanındayız." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Emine Erdoğan Azerbaycan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da hafızlık icazet törenine katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:40
Sakarya'da kadına yönelik şiddetle mücadelede "medyanın dili" ele alındı
19:28
Bakan Tekin: Eğitim öğretim programlarımızı sadeleştirdik
19:17
Bakan Kacır: Tuva Cihangir Atasever 7 deney gerçekleştirecek
18:57
Zelenskiy Joe Biden ile görüştü
19:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da hafızlık icazet törenine katıldı
18:49
Konya'da 2 kişi başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Dünyanın en sıcak yerlerinden ABD'deki Death Valley'de sıcaklık 51 derece ölçüldü
Dünyanın en sıcak yerlerinden ABD'deki Death Valley'de sıcaklık 51 derece ölçüldü
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da hafızlık icazet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da hafızlık icazet törenine katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ