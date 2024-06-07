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Gündem
AA 07.06.2024 18:29

İletişim Başkanlığı "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenler" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı "Ruanda'dan turizm işbirliği için gelenler" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bahse konu görüntülerin Türkiye ile Ruanda arasında yapılan turizm işbirliğiyle herhangi bir ilgisi bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilenin aksine ilgili fotoğrafın, 2018 yılında Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmenin ülkelerine gönderilmesi sırasında çekildiği tespit edilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, 'Ruanda’dan turizm işbirliği için gelenlerin hepsi genç ve erkek' iddiası doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dijital mecralarda üretilen dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."


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