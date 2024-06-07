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Gündem
AA 07.06.2024 16:30

Emine Erdoğan, Ziroat Mirziyoyeva ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaretine ilişkin, "Türk ve Özbek halkları arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendiren bu anlamlı buluşmanın, ortak kültürel mirasımızı daha da zenginleştirmemize vesile olduğuna inanıyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Ziroat Mirziyoyeva ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Türk ve Özbek halkları arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendiren bu anlamlı buluşmanın, ortak kültürel mirasımızı daha da zenginleştirmemize vesile olduğuna inanıyorum. Dostluğumuz baki olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan ile Ziroat Mirziyoyeva'nın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaretiyle ilgili bir videoya da yer verildi.

 

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