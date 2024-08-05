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Gündem
TRT Haber 05.08.2024 13:24

Oruç Reis'in kıskandıran seferi

Türkiye'nin, Mavi Vatanın yanı sıra dost ve kardeş ülkeler için de yer altı kaynaklarını arama çalışmaları dünyanın takibinde. Fransız basını, Somali'de Oruç Reis gemisinin yapacağı petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına yer verdi. Le Monde gazetesinde yayımlanan haberde Türkiye'nin bölgedeki araştırmalarıyla etki alanını genişleteceği vurgulandı.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Somali'de yapacağı petrol ve doğal gaz arama çalışmaları, Fransız basınının yakın takibinde.

Le Monde gazetesi, dünyanın sayılı rezerv alanlarından Somali'de yapılacak arama çalışmasını sayfasına taşıdı.

"Ankara Somali'nin karasularını keşfetmeye hazırlanıyor"

Gazete, analiz haberi, "Somali, Türkiye'nin Afrika'daki hidrokarbon arayışında ilk adım" başlığıyla yayınladı.

Oruç Reis'in sonbaharda Aden Körfezi'ne doğru yola çıkacağı belirtilen haberde, "Ankara Somali'nin karasularını keşfetmeye hazırlanıyor" ifadesine yer verildi.

Haberde, Türkiye'nin bu hamle ile Basra Körfezi'nin ardından Afrika kıtasında da etki alanını genişletmeyi amaçladığı belirtildi.

Türkiye'nin Somali hamlesi

Ankara ile Mogadişu arasında mart ayında hidrokarbon iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yaklaşık 50 kişilik ekiple Somali'ye hareket edecek. Yanında 5 destek gemisi de ona eşlik edecek. Bölgedeki yer altı enerji kaynakları araştırılacak. 

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