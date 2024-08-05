Oruç Reis'in kıskandıran seferi

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Somali'de yapacağı petrol ve doğal gaz arama çalışmaları, Fransız basınının yakın takibinde.

Le Monde gazetesi, dünyanın sayılı rezerv alanlarından Somali'de yapılacak arama çalışmasını sayfasına taşıdı.

"Ankara Somali'nin karasularını keşfetmeye hazırlanıyor"

Gazete, analiz haberi, "Somali, Türkiye'nin Afrika'daki hidrokarbon arayışında ilk adım" başlığıyla yayınladı.

Oruç Reis'in sonbaharda Aden Körfezi'ne doğru yola çıkacağı belirtilen haberde, "Ankara Somali'nin karasularını keşfetmeye hazırlanıyor" ifadesine yer verildi.

Haberde, Türkiye'nin bu hamle ile Basra Körfezi'nin ardından Afrika kıtasında da etki alanını genişletmeyi amaçladığı belirtildi.

Türkiye'nin Somali hamlesi

Ankara ile Mogadişu arasında mart ayında hidrokarbon iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yaklaşık 50 kişilik ekiple Somali'ye hareket edecek. Yanında 5 destek gemisi de ona eşlik edecek. Bölgedeki yer altı enerji kaynakları araştırılacak.