Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis Sismik Araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği alana ulaştığını söyledi.

Bugün ilk sismik okumaların başlayacağını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı. Dün testler başladı ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz. 10 kilometrelik kabloları serdi. İlk 10 günlük bir çalışma programımız var. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği gayri hukuki ruhsatlar sonrası şirketler salgından dolayı havlu attı. Biz orada milli gemilerimizle devam ediyoruz."