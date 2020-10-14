İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütününün Suriye ve Irak'taki üyeleriyle bağlantılı oldukları ve kent genelinde faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Zanlılar, sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.