Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
İzmir’de düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak’ta DEAŞ silahlı terör örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak kentte faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 Suriye uyruklu şüpheli yakalandı. Bir kişi aranıyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütününün Suriye ve Irak'taki üyeleriyle bağlantılı oldukları ve kent genelinde faaliyet yürüttükleri belirtildi.
Zanlılar, sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: son dakika izmir deaş operasyonuSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:58
Son Haberler
- 11:37
- 11:22
- 11:19
- 11:16
- 11:12
Sıradaki Haber
Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz