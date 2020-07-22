Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz’dan itibaren, Doğu Akdeniz’de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağı NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Oruç Reis Gemisi Antalya açıklarında görüntülendi. Sahile yaklaşık 5 kilometre mesafede görülen gemiye Deniz Kuvvetleri’nden 2 fırkateyn eşlik ediyor.

Fırkateynler Kalkan açıklarında

Geminin kısa süre içinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında olması ve burada araştırma çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Öte yandan Kaş'ın Kalkan Mahallesi açıklarında da Deniz Kuvvetleri’nden 2 fırkateyn yerini aldı.