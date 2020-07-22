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Oruç Reis Akdeniz açıklarında
Oruç Reis araştırma gemisi Antalya açıklarında görüntülendi. Serbest bölgenin girişindeki büyük liman açığındaki gemiye Deniz Kuvvetleri’nden 2 fırkateyn eşlik ediyor.
Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz’dan itibaren, Doğu Akdeniz’de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağı NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ile kamuoyuna duyurulmuştu.
Oruç Reis Gemisi Antalya açıklarında görüntülendi. Sahile yaklaşık 5 kilometre mesafede görülen gemiye Deniz Kuvvetleri’nden 2 fırkateyn eşlik ediyor.
Fırkateynler Kalkan açıklarında
Geminin kısa süre içinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında olması ve burada araştırma çalışmalarına başlaması bekleniyor.
Öte yandan Kaş'ın Kalkan Mahallesi açıklarında da Deniz Kuvvetleri’nden 2 fırkateyn yerini aldı.
Etiketler: oruç reis antalya kaşSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:42
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