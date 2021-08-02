Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ormancıların mücadelesi kamerada: Yanacağız
Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan ve 4’üncü gününde kontrol altına alınan orman yangınında orman işçilerinin hayatlarını tehlikeye atıp yangını söndürme çabası kameralara yansıdı: Yangının ortasında kaldık, yanacağız...
Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmış, alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 4. gününde kontrol altına alınmıştı.
O yangında itfaiye ekiplerinin canlarını tehlikeye atarak yangına nasıl müdahale ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı.
Canlarını hiçe sayıp yangına madahale eden işçiler rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı.
Ormancıların can havliyle “Yangının ortasında kaldık, Kaçalım, kaçalım, yanacağız” dediği anlar yürek burktu.
Etiketler: Orman Yangını
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