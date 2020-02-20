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Orgeneral Güler İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Nicholas Patrick Carter arasındaki görüşmede güncel konuların ele alındığı belirtildi.
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