Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta halka hitap etti.

Bizim davamız sadece seçim, belediye davası değil, her alanda ülkemizi ve milletimizi layık olduğu hizmete kavuşturma davasıdır.

"Yarın resmen Cumhur İttifakı'nın 1. yıl dönümü"

HDP ile CHP omuz omuza, İyi Parti ve Saadet Partisi de bunlarla, dörtlü çete bunlar. CHP'nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı, PKK'sından FETÖ'süne, marjinal örgütlerinden adı İyi kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. Nereye, terör örgütlerine iltihaktır. Biz de onların karşısına Cumhur İttifakı'yla çıkıyoruz. Biz ülkenin selameti için Cumhur İttifakı'nı kuruyoruz, onlar terör örgütünün desteğini almak için ittifak kuruyor. Yarın resmen Cumhur İttifakı'nın 1. yıl dönümü. Aradan geçen bir yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda meydana gelen artışlara baktığımızda bu ittifakın ne kadar hayırlı, doğru olduğunu bir kez daha gördük. İttifak yaptığımız yerlerin sayısını da çoğalttık.

"Ankara'ya 16 yılda 12 yeni üniversite kurduk"

Eğitimde Ankara genelinde 15 bin 709 adet yeni derslik yaptık, son 16 yılda 12 yeni üniversite kurduk, yükseköğrenim öğrencileri için 10 bin 500 kapasiteli yurtlar yaptık, sağlıkta 140 adet tesisi şehrimize kazandırdık.

"Bilkent Şehir Hastanesi'ni 14 Mart'ta resmen açıyoruz"

Bilkent Şehir Hastanesi'ni 14 Mart'ta resmen açıyoruz, Etlik Şehir Hastanesi'ni de bu sene içinde açacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilkent Şehir Hastanesi'ni 14 Mart'ta resmi olarak hizmete açıyoruz.https://t.co/2obrtmV0Bb pic.twitter.com/gRxXki4aUN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Şubat 2019

Ankara'ya 8 yeni metro hattı daha yapılacak

Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren Garı'nı kazandırdık, Başkentray'ı da hizmete aldık. Ankara'yı yeni metro ağlarıyla örüyoruz. Toplamda 70 kilometre uzunluğa sahip 8 yeni metro hattı daha planlıyoruz.

"Ankara savunma sanayinin de başkenti oldu"

Son 16 yılda savunma sanayinin de başkenti konumuna gelmiştir. Savunma sanayimizin yüzde 80'i Ankara merkezli.

"Çocuklarımıza özel Çocuk Köyü yapıyoruz"

Ankara'ya 13 millet bahçesi yapacağız. Kanal Ankara'yı şehrimize kazandırıyoruz, sadece çocuklarımıza özel Çocuk Köyü yapıyoruz. Bunlar yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın küçük bir kısmı.

Bizim rotamız millet, gayemiz hizmet. Son 16 yılda her alanda ülkemizi başarıyla, rekorlarla tanıştırdık. 82 milyonun refahı, huzuru için çalışan bir kadro kurduk.

"Bizdeki kuyruklar varlık kuyruğu"

Bay Kemal senin zamanındaki kuyruklar yokluk kuyruğuydu, bizdeki kuyruklar varlık kuyruğu. Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağı iniyor, inecek. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz yola devam edeceğiz. TESKOMB, TESK, bu kuruluşlarla ilgili bakanlarım bir araya gelecek ve bunlarla müşterek olarak yola çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz. Nerede bir mahalle arasında, şurada burada market varsa onlarla anlaşacağız ve onlarla bu yolculuğu sonuna kadar devam ettireceğiz. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmezse biz devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceğiz.https://t.co/2obrtmV0Bb pic.twitter.com/TqsOSnh3Xy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Şubat 2019

"2019'da 40 bin öğretmenin ataması yapılmış olacak"

2019 yılındaki bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yaptık, önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştireceğiz. Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Böylece 2019 yılında toplam 40 bin öğretmenin ataması yapılmış olacak.

Kaynak: TRT Haber, AA