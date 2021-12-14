Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor.

Ülkemizde geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle önce örneklerde PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor.



Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara’daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor.

Sağlık Bakanlığı varyant taramalara önem veriyor

Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaparak Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda başarılı çalışmalara imza attığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Korukluoğlu laboratuvar sürecini şöyle anlattı:

"Nokta mutasyon dediğimiz yöntemle önce PCR tabanlı bir testle tarama yapıyoruz. Daha sonra bu testte pozitif bulunan örnekler ulusal viroloji laboratuvarı moleküler mikrobiyoloji bölümündeki sekanslama laboratuvarına gönderilerek, burada ileri genetik analizlere tabi tutuluyor.



Özellikle alfa varyantı olarak tanımlanan ilk önemli varyantın çıktığı 2020'nin aralık ayından itibaren biz ülke olarak bir strateji belirleyerek genomik sürveyans dediğimiz bir sistemle ülkemize giren dolaşımda bulunan tüm varyantları yakından izleme imkanına sahibiz..."