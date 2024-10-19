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Gündem
AA 19.10.2024 20:17

Ömer Çelik'ten 'yenidoğan çetesi' açıklaması: Cinayet şebekesinin tüm uzantılarını ortaya çıkartırız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, "Bakanlıklarımızla birlikte biz de parti olarak bu meselenin en ince ayrıntısına kadar takipçisiyiz ve bu çetenin, bu cinayet şebekesinin hak ettiği cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Ömer Çelik'ten 'yenidoğan çetesi' açıklaması: Cinayet şebekesinin tüm uzantılarını ortaya çıkartırız
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Çelik, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına değinen ve konuyu her bakımdan hassasiyetle takip ettiklerinin altını çizi:

"Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız bu konuyu son derece yakından takip ediyor. Parti olarak konunun son derece yakından takipçisiyiz. Bizi son derece üzen, birkaç gündür uyutmayan ve son derece büyük bir üzüntüyle karşıladığımız bu hadise karşısında maalesef ortaya çıkan tablo, bu cinayet şebekesinin diyalogları, ortaya çıkan konuşmaları herkeste bir şok etkisi yaratmıştır. Her ne olursa olsun bu cinayet şebekesi sağda solda tehditler savurmaya da devam ediyor. Bunların hiçbirine biz taviz verecek bir kadro değiliz. Bu cinayet şebekesinin bütün uzantılarını ortaya çıkartırız ve bu cinayet şebekesinin hak ettikleri cezayla karşılaşmaları için her türlü mücadeleyi veririz.

"Konu her yönüyle araştırılıyor"

Tabii ki hepimiz vatandaşlarımız gibi son derece üzgünüz. Bunun her yönüyle araştırıldığını, bunun her bakımdan ele alındığını bir kere daha ifade etmek isterim. Kaybettiğimiz yavrularımız, bebekler için çok üzgünüz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Bakanlıklarımızla birlikte biz de parti olarak bu meselenin en ince ayrıntısına kadar takipçisiyiz ve bu çetenin, bu cinayet şebekesinin hak ettiği cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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AK Parti Ömer Çelik İstanbul
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