Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ömer Çelik'ten sosyal medyada Alevilere hakaret eden kişiye tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medyadan Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi. Çelik "Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir" açıklamasını yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişinin Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alınmasına ilişkin Twitter'da paylaşım yaptı.
Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 9, 2022
Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır.
Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz.
Çelik , "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.
Etiketler: AK Parti Ömer Çelik
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