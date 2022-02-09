Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
14 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi ve Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 14 terörist, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Zap ve Avaşin'de 5 terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.
Operasyonlar kararlılıkla sürecek
Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği vurguladı.
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