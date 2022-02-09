Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Kamilov ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan’daki durum ele alındı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Özbekistan Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan
Son Haberler
- 15:20
- 15:12
- 15:15
- 15:10
- 15:13
Sıradaki Haber
14 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz