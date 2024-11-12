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Gündem
TRT Haber 12.11.2024 14:47

Ömer Çelik'ten katil İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor" dedi.

Ömer Çelik'ten katil İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli yetkililerin her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıkladığını belirtti.

Çelik, açıklamaların savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetini açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti:

"Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür.

İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor. Uluslararası kuruluşlar, İsrail'in uluslararası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir."

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