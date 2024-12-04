Ömer Çelik: Tel Rıfat ve Münbiç’te terör varlığı istemiyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

Özgür Özel'in konuşmalarını izledik. Türkiye'ye değil de başka ülkelere söylenecek sözleri Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı söylüyor. Türkiye'nin ne İran'ı zayıflatmak ne İran'ı güçlendirmek ne herhangi bir devleti güçlendirme ya da zayıflatma politikası yok. Oradaki varlığımızın neye dönük olduğunu defalarca ifade ettik. Orada herhangi bir grup ya da devlete karşı bir pozisyonda değiliz. Türkiye'nin meşru çıkarları ve milli güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için orada bulunuyoruz.

Suriye’nin zayıflamaya girmesiyle birlikte sınırımızın çok yakınına terör örgütlerinin yaklaşmasından sonra özellikle belli bir derinliği korumak maksadıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yaptık.

Türkiye çıkarları için oradayız. Belli bir derinliği korumak için harekatları yaptık. Birkaç hattan gidiliyor. Özel'in böyle bir cümlesi büyük sorumsuzluktur. Türkiye'nin herhangi bir devleti zayıflatmak ya da güçlendirmek için bulunduğunu söylemek basiretsizliktir.

"Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok"

Türkiye, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki kurallara uyulması gerektiğini, mutabakatlarda karar verilmiş statünün korunması gerektiğini defalarca ifade etti.

Daha önce mutakabatlarda karar verilmiş, Astana süreçlerinde teyit edilmiş statünün korunması gerektiğini Türkiye defalarca ifade etti. Mutabakatlarda iki tane talebimiz vardı. Birinci Tel Rıfat ve Münbiç'ten terör örgütünün çıkarılması. Bu konuda bize verilen sözler tutulmadı. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca ifade ettiler 'Türkiye sınırından itibaren Suriye tarafına doğru 30 km derinlikte herhangi bir ülkemize karşı faaliyet gösteren silahlı unsur ve terör örgütü görmek istemiyoruz' diye. Burada şimdiye kadar bize v erilen söz çerçevesinde ne Tel Rıfat'tan ne de Münbiç'ten bu terör unsurları çıkarılmadı. Dolayısıyla bu terör örgütlenini oradaki varlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine ve meşru haklarına dönük bir tehdittir. Verilen sözler tutulmamıştır. Rejim bugün ortaya çıkan son çatışmadan sonra terkettiği yerlere PKK terör örgütünü davet etmektedir. Ve rejim kendi kontrolündeki yerleri terör örgütüne teslim etmektedir. Bu da rejimle terör örgütü arasındaki iş birliğinin net şekilde gözlerimizin önünde gerçekleştirmektedir. Tel Rıfat ve Münbiç’te terör varlığı istemiyoruz.

30 km derinlik kırmızı çizgimiz

İkinci mesele de 30 km derinlik meselesi. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Ülkemize dönük tehditlerde bu tehditlerin sınır dışına atılması konusunda beyanımız bildirildi. Bu iş birliklerinin fotoğrafını net şekilde çekiyoruz.