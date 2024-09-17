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TRT Haber 17.09.2024 22:59

Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti savaşı genişletmek istiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatmasıyla ilgili "Netanyahu hükümeti üzerindeki baskıdan kaçmak için savaşı genişletmek istiyor" dedi.

Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti savaşı genişletmek istiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen STK buluşmasının ardından soruları cevapladı.

Netanyahu hükümetinin uluslararası hukukun önünden kaçmak ve üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için savaşı genişletmek üzere bir tutum içerisinde olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Savaşın Lübnan’dan iran’a kadar geniş bir alana yayılmasını istiyor. Bunun herhangi bir şekilde İsrail’in savunulması ile ilgisi yok tamamen Netanyahu katliam şebekesinin siyasi hesapları ile ilgisi var.

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Cumhurbaşkanımız bu olaylar ilk olduğu andan itibaren buradaki Filistinlilerin direnişini, kardeşlerimizin direnişini bizim kurtuluş savaşımıza benzetmişti. Bunu bazıları eleştirmişti. Ama şimdi bütün bu tabloya bakıldığında Netanyahu katliam şebekesinin savaşı Lübnan'a yayma ve diğer yerlere yayma konusunda sistematik faaliyet içerisinde olduğu görüldüğünde Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı ne kadar doğru olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Eninde sonunda katliam şebekesi uluslararası hukukun önüne çıkacak bundan hiçbir şekilde kaçamazlar. Eninde sonunda bunun cezasını çekecekler."

 


 

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