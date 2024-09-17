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Gündem
AA 17.09.2024 23:05

Bakan Fidan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırıların ardından, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

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ETİKETLER
Lübnan İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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