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AA
HABER GİRİŞ
17.09.2024 23:05
, 17.09.2024 23:06
SON GÜNCELLEME
17.09.2024 23:06
Bakan Fidan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırıların ardından, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Lübnan
İsrail'in Gazze Soykırımı
İsrail
Dışişleri Bakanlığı
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