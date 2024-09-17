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Gündem
TRT Haber 17.09.2024 19:39

ABD ile yapılan görüşmede Suriye’deki son durum ele alındı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi.

ABD ile yapılan görüşmede Suriye’deki son durum ele alındı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz ile ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass arasında, ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Suriye ile bağlantılı gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Suriye'deki güvenlik, siyasi, ekonomik ve insani durumun bir değerlendirmesi ile karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Bölgede yükselen tansiyonun Suriye sahasına olumsuz yansımaları üzerinde durulurken, Suriye'deki ihtilafın çözümünde rol oynayabilecek aktörler arasındaki koordinasyonun muhafazasının gerekliliğine atıfta bulunuldu.

Türkiye'nin Suriye özelinde ABD'den temel beklentisini DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle bölücü örgüte verilmekte olan desteğin kesilmesi oluşturmaya devam ediyor.

Yapılan görüşmede de bu yönde Türkiye'nin beklentisi dile getirilirken, terör örgütüne verilen desteğin Suriye'nin yanı sıra bölge istikrar ve güvenliği açısından yarattığı uzun vadeli risklere dikkati çekildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye
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