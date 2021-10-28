AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Geçmişte "PKK/YPG Türkiye'ye neden saldırsın" diyenler, bugün tezkereye 'hayır' oyu verdi. Türkiye'nin terör ile mücadelesini 'savaş' diye niteleyenlerle CHP aynı noktaya gelmiştir. Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar.

"Afrika'daki faaliyetlerimiz eşit ortaklık temeline dayanıyor"

Maalesef bazı devletler ve o devletlerin yayın organları yoğun bir biçimde Türkiye’nin Afrika’da ne işi var diye sordular. Tabi bu sorunun sorulması bile aslında bunların Afrika’yı kendilerine ait bir mülkiyet unsuru gibi gördüklerini ifade ediyor. Türkiye Afrika'daki varlığını ve faaliyetlerini herhangi bir ülkeye karşı olmak, herhangi bir ülkeyle çatışmak için değil, Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmak için gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar yürüttüğümüz bütün faaliyetler orayı sömürmek için gidenlere karşı eşit ortaklık temelinde ortaya çıkmıştır. Afrika'da sömürgeci olarak bulunanların, bir sömürge tarihine imza atmış olanların bugün oraya eşit ortaklık çerçevesinde giden Türkiye'yi sorgulamaları da ibretlik bir durumdur.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Maalesef bazı devletler ve o devletlerin yayın organları yoğun bir biçimde Türkiye’nin Afrika’da ne işi var diye sordular. Tabii bu sorunun sorulması bile aslında bunların Afrika’yı kendilerine ait bir mülkiyet unsuru gibi gördüklerini ifade ediyor. pic.twitter.com/CZQRiTWnPr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2021

10 büyükelçi olayı

10 büyükelçi olayında yapılan iş ne diplomatların saygınlığına ne de diplomatik misyona uygun bir iştir. Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkarmayanların, iç siyasette hükümetimize dönük eleştirilerine karşı bu durumu not ettiğimizi söylemek istiyorum.

"AB yetkilileri samimilerse 23 ve 24. fasılları açmalı"

Bizim açımızdan AB gündemini yakından takip her zaman değişmez maddelerimizden bir tanesidir. İlerleme raporlarını ve diğer açıklamaları bu bağlamda yakından takip ediyoruz. Tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi yargı ve temel haklar konusudur. Buradaki çifte standart şudur; yargı ve temel haklar konusunda Avrupa Birliği'nin eleştirileri nerede konuşulacaktır? Türkiye bir aday ülkedir, Avrupa Birliği'nin de bu konuda eleştirileri var. O zaman yapılacak şey; yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik konularını içeren 23. ve 24. fasılların açılmasıdır. AB yetkilileri samimilerse 23. ve 24. fasılları açmalı. Fasılları açarken ön şart koyuyorlar, bu olmaz.