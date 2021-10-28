Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı düzenlenen toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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