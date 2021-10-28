Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Şehit Recep Tayyip Erdoğan
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