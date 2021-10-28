Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker Sel için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Er Ebubekir Sel'e rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel’e Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 28, 2021
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/BhUc0miPNU
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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