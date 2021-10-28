Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkent Millet Bahçesi'nin özelliklerinin yer aldığı bir infografiğe yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, infografiği "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Başkent Millet Bahçe'mizin ülkemize ve Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı, havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent Millet Bahçe'mizin keyfini çıkarmaya davet ediyorum" mesajıyla paylaştı.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Başkent Millet Bahçemizin ülkemize ve Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyorum.



Tüm vatandaşlarımızı, havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent Millet Bahçemizin keyfini çıkarmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/uvHF6oAZYA — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 28, 2021

Açık hava sineması, spor sahaları, bisiklet park alanları...

700 bin metrekare alana sahip Başkent Millet Bahçesi'nde, binlerce kitabın olduğu Millet Kıraathanesi yer alıyor.

Ayrıca, Millet Bahçesi'nde, çocuk kulübü, çocuk oyun alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, tohum merkezi, spor sahaları, meyve ve sebze yetiştirilecek bostanlar, 6 duraktan oluşan tramvay hattı, 5 bin kişilik konferans salonuna sahip çok amaçlı kültür merkezi, açık hava sineması, bisiklet park alanları, cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası ve sağlık merkezi bulunuyor.